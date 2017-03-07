Администрация президента подготовит предложения о расходовании средств резервного фонда

Управление внутренней политики администрации президента займется подготовкой предложений о расходовании средств резервного фонда, а также анализом исполнения соответствующих решений президента. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее эта функция была закреплена за экспертным управлением президента. Этот же указ снимает функции с экспертного управления, теперь оно будет лишь участвовать в подготовке совместно с УВП.

В начале октября первым заместителем руководителя администрации президента был назначен гендиректор «Росатома» Сергей Кириенко. В конце октября новым начальником управления президента по внутренней политике назначили заместителя полпреда президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Андрея Ярина. Ранее эту должность занимала Татьяна Воронова, которая вслед за бывшим первым замруководителя администрации Вячеславом Володиным перешла в Госдуму, где возглавила аппарат нижней палаты.