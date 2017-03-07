Элла Памфилова поддержала перенос президентских выборов на день признания Крыма

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова поддержала перенос президентских выборов с 11 на 18 марта 2018 г., говорится в сообщении пресс-службы ЦИК. «Глава ЦИК Элла Памфилова считает целесообразным перенос на неделю президентских выборов с 11 на 18 марта в 2018 году, если законодательные поправки будут приняты», - говорится в сообщении.

По мнению Памфиловой, в будущем «можно было бы рассмотреть возможность проведения всех выборов в апреле или в октябре». «С точки зрения проведения выборов для нас чем позже, тем лучше. Поскольку объявляются выборы где-то в декабре, за 100 дней. А вторая половина декабря и длительные январские каникулы выбивают приличное количество времени из избирательного цикла. Даже неделька или две не помешают», - цитирует пресс-служба слова председателя ЦИК.

"Пока это все - тема для обсуждения. Исходя из общения со многими представителями партий и экспертов, наверное, апрель - идеальный месяц для проведения всех выборов: и президентских, и парламентских. Что касается грядущих президентских выборов, полагаю, что 18 марта - это оптимальный вариант", - приводит слова главы ЦИК ее пресс-служба.

За перенос президентских выборов 2018 г. на третье воскресенье марта – 18 числа, на день, когда в 2014 г. был подписан указ Владимира Путина «О признании Республики Крым», сегодня высказался и спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Это воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, – это очень хорошо», – сказал он «Интерфаксу».

В Кремле пока нет позиции относительно этой идеи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предложив «обдумать эту инициативу».

Предложение перенести президентские выборы на третье воскресенье марта было в пакете поправок, которые 3 марта в Госдуму внесли сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков. По действующему законодательству выборы президента проходят во второе воскресенье марта, но из-за праздников могут быть перенесены на предыдущее воскресенье.