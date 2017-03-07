Россия может быть принята в ОПЕК автоматически

Россия заслуживает автоматического принятия в ОПЕК, несмотря на заявления о ее неготовности к членству в картеле. Такое мнение высказал генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо.

«Всегда приятно слушать Александра Новака, я всегда с ним согласен, кроме одной вещи - в том, что Россия не готова вступить в ОПЕК. Я сказал ему потом, что, по-моему, вы заслуживаете автоматического вступления в ОПЕК», - сказал Баркиндо во время сессии энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

По его словам, «Новак при этом улыбнулся характерной для него улыбкой». Так Баркиндо прокомментировал состоявшуюся ранее беседу с российским министром энергетики Александром Новаком.