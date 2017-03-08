Путин прочитал стихи женщинам России

Президент России Владимир Путин сегодня поздравил женщин страны с Международным женским днем 8 марта, прочитав стихи поэта «так называемого Серебряного века» Константина Бальмонта. Текст и видео обращения опубликованы на сайте Кремля.

«У ваших забот о детях и внуках, о своей семье не бывает выходных. Даже сегодня, в ваш день, вы всё равно в делах и хлопотах, не даёте себе поблажек, всё успеваете. И мы часто думаем: как это у вас всё получается?», - отметил президент. Он зачитал четверостишие из стихотворения Бальмонта «Женщина»: «Женщина – с нами, когда мы рождаемся/Женщина – с нами в последний наш час./Женщина – знамя, когда мы сражаемся,/Женщина – радость раскрывшихся глаз.»

В прошлом году президент России также восхищался высокой работоспособностью российских женщин. «Вы, дорогие наши женщины, обладаете непостижимым секретом: всё успевать, справляться с огромным грузом забот и оставаться нежными, яркими, обаятельными», - говорится в поздравлении Путина от 8 марта 2016 года.