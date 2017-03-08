Белый дом: Сообщения о встрече Трампа с российским послом - лукавство

Информация американских СМИ о том, что Дональд Трамп встречался с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком во время предвыборной кампании в апреле 2016 года некорректна и искажает действительность. Об этом Huffington Post заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

В мае прошлого года корреспондент Wall Street Journal Дэмиан Палетта сообщил, что Трамп якобы встречался с Кисляком и еще тремя послами в отеле Mayflower в Вашингтоне на приеме, организованного исследовательским центром Center for National Interest (издатель журнала National Interest). Но на прошлой неделе Сандерс заявила, что у Трампа «не было каких-либо контактов» с представителями российских властей в ходе предвыборной кампании, и именно это заявление вызвало претензии американских СМИ.

По словам Сары Сандерс, Трамп пробыл на приеме около пяти минут, а затем поднялся на сцену для выступления. «Мы уже не помним, кому он мог пожать руку на приеме. Кроме того, мы не несем ответственности за подбор гостей. Те, кто утверждают о "встрече", лукавят и очень сильно вводят людей в заблуждение», - цитирует РИА «Новости» заявление Сандерс.

Российский посол в США Сергей Кисляк оказался в центре скандала о возможном вмешательстве Москвы в американскую избирательную систему. 29 декабря 2016 г. из США в рамках антихакерских санкций против России было выслано 35 его подчиненных. В январе 2017 г. в отставку вынужден был уйти советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн из-за того, что он неточно пересказал суть своих бесед с Кисляком. В феврале выяснилось, что с российским послом встречался и министр юстиции США Джефф Сешнс, о чем он не сообщил при утверждении своей кандидатуры в сенате. Демократы призвали Сешнса уйти в отставку, но он ограничился самоотводом по делам, связанным с выборами. Президент Дональд Трамп выразил ему свое доверие. Открытое заседание по «российскому делу» Комитета палаты представителей США по разведке назначено на 20 марта.