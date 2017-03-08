ЦРУ отказалось комментировать утечку Wikileaks о хакерах на госслужбе

ЦРУ США отказалось комментировать новый блок данных Wikileaks (Vault 7) о деятельности хакеров на госслужбе, которые, считает организация, создают настоящее кибероружие. «Мы не комментируем подлинность или содержание этих разведывательных документов», - говорится в заявлении представителя ЦРУ Джонатана Лю.

На сайте Wikileaks опубликована первая партия в составе почти 9000 документов, показывающих, что ЦРУ использует методы, схожие с методами Агентства национальной безопасности США - основной американской службы, которая занимается электронным наблюдением и шпионажем. Утечка призвана показать истинный масштаб секретных хакерских программ ведомства, направленных на взлом массовых устройств и продуктов. Среди них - Apple iPhone, Google Android, устройства с Microsoft Windows, а также телевизоры Samsung, которые могут превращаться в устройства тотальной слежки.

Накануне руководитель комитета сената США по вооруженным силам Джон Маккейн заявил, что уверен в связях Wikileaks с Россией, но не располагает доказательствами этого. Он призвал всемерно укреплять кибербезопасность США: «если хакеры взломали ЦРУ, они могут проникнуть куда угодно».