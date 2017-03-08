Министр иностранных дел Китая назвал отношения с Россией лучшими в истории

Китай спокоен за отношения с Россией, которые не подвержены влиянию внешних факторов, будет укреплять стратегическое сотрудничество по международным вопросам, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«Мы полностью уверены в отношениях с Россией. У нас очень хорошие китайско-российские отношения. Между нами существуют отношения всестороннее стратегического партнерства и взаимодействия не потому что это удобно, а потому что это стратегическое решение обеих сторон, сделанное на основе фундаментальных интересов», - передают РИА «Новости» слова Ван И на пресс-конференции в ходе ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Китайский министр подчеркнул, что двусторонние отношения переживают лучший момент в истории. «Китайско-российские отношения не подвержены влиянию внешних факторов», — подчеркнул глава МИД КНР. Он добавил, что в этом году лидеры России и Китая встретятся лично, что должно поднять отношения на новый уровень. Стороны укрепят стратегическое взаимодействие по региональных и международным вопросам и совместно будут выступать стабилизатором в турбулентном мире, отметил руководитель МИД КНР.

Аналогичное по сути заявление Ван И сделал 8 марта 2015 г., говоря о роли антироссийских санкций в отношениях России и Китая. «Развитие китайско-российских отношений не зависит от стремлений третьих стран», - сказал он журналистам два года назад.