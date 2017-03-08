Безвизовый режим ЕС с Грузией начнется 28 марта

МИД Грузии сообщил, что в среду в официальном журнале Евросоюза опубликованы изменения в регуляции, по которой в список стран, граждане которых могут посещать ЕС без виз, включена Грузия. «Поздравляем всех граждан Грузии с этим важным решением. Введение безвизового режима со странами Евросоюза будет способствовать развитию туризма, углублению бизнес-связей, активизации программ по обмену студентами», - говорится в сообщении МИД Грузии.

В нем отмечается, что поездками в страны Евроопы без виз смогут воспользоваться грузинские граждане, проживающие на территории Южной Осетии и Абхазии. По информации дипведомства, данная регуляция войдет в силу через 20 дней после опубликования, 28 марта.

Совет Евросоюза одобрил введение безвизового режима с Грузией 27 февраля. Граждане Грузии смогут находиться в ЕС без виз до 90 дней в течение периода в 180 дней.