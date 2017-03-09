Новый раунд межсирийских переговоров намечен на 23 марта

Очередной раунд межсирийских переговоров намечен на 23 марта, передает «Интерфакс» слова спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. «Моя цель в настоящий момент - снова собрать приглашенных участников переговоров в Женеве на пятый раунд, предположительно 23 марта», - сказал он по итогам закрытых консультаций СБ ООН, на которых выступил с брифингом по ситуации в Сирии.

Де Мистура ожидает прибытие делегаций 22 марта, чтобы на следующий день, 23 марта, начать работу.