Советник Трампа рассказал об «окне возможностей» для России

В Белом доме не считают, что «окно возможностей» в отношениях с Россией закрывается. Об этом заявил зампомощника президента США по нацбезопасности Майкл Антон.

«Думаю, если обнаружатся модальности сотрудничества, реально отвечающие американским интересам, и наша администрация сможет все это упорядоченно проработать и прийти к консенсусу всех заинтересованных сторон, то я не считаю, что окно непременно окажется закрытым», – цитирует ТАСС представителя администрации Трампа.

Антон признал, что информационная кампания в СМИ не способствует выстраиванию отношений с Россией, однако «и не предопределяет его [процесса] итоги».

Ранее The Wall Street Journal писала, что администрация Трампа ужесточила политику в отношении России, что нравится Европе и беспокоит Москву. На прошлой неделе об изменении расклада и о появившихся надеждах Европы на сближение позиций по России сообщало Reuters.

По словам европейских дипломатических источников WSJ, их заверили, что «США не "продадут" России Восточную Европу и Украину путем признания расширенной сферы влияния Москвы». Еще один высокопоставленный европейский дипломат после консультаций в Вашингтоне на прошлой неделе заявил о значительном продвижении к выработке единой позиции в отношении России.

WSJ напоминает, что выбранные Трампом чиновники администрации продвигают жесткий курс в отношении Кремля.