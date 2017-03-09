На Камчатке из-за извержения вулкана объявлен красный код авиационной опасности

Из-за извержения вулкана Безымянный на Камчатке объявлен красный код авиационной опасности. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT). «Это означает, что пепловые выбросы из вулкана представляют опасность для международных авиалиний, т. е. даже для самолетов, пролетающих на высоте до 13 км», – пояснила руководитель KVERT Ольга Гирина.

По ее словам, пепловый шлейф протянулся на 112 км к северо-западу от вулкана. Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что на вулкане Безымянный был зафиксирован пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 8000 м над уровнем моря (высота самого вулкана – 2882 м). Выпадение пепла в населенных пунктах пока зафиксировано не было.