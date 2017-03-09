Против главы отделения ПФР в Забайкалье возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении управляющей отделением Пенсионного фонда России (ПФР) по Забайкальскому краю по подозрению в злоупотреблениях при выплате премий сотрудникам, сообщил журналистам пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

«По версии следствия, подозреваемая злоупотребила должностными полномочиями, заставляя подчиненных работников возвращать выплаченные премии, – сказал Марков. – В течение ‎2011–2015 гг. по приказу управляющей регионального отделения ПФР примерно 30 работникам фонда начислялись премии, которые фактически не выплачивались, а изымались руководством фонда и использовались для проведения праздничных и иных мероприятий, а также на другие финансово-хозяйственные нужды учреждения».

Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» на основании материалов регионального УФСБ.

Ранее сообщалось, что в Чите в краевом отделении ПФР прошли обыски, а руководитель отделения Галина Михайленко стала фигурантом уголовного дела.