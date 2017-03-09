Экс-председатель Мособлизбиркома Вильданов назначен в Счетную палату Подмосковья

Мособлдума назначила на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Подмосковья бывшего председателя избиркома Московской области Ирека Вильданова, покинувшего его после скандала на выборах в Барвихе.

«Мною внесена кандидатура Вильданова Ирека Раисовича на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Московской области. Ирека Раисовича все знают, он долго работал на благо жителей Московской области, возглавлял Избирательную комиссию Московской области. <...> Он имеет опыт работы руководителем и соответствующее образование», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, представляя Вильданова на должность аудитора на заседании парламента в четверг.

Вильданов поблагодарил депутатов Мособлдумы за оказанное доверие.

Вильданов занимал должность председателя Мособлизбиркома с 2011 по 2016 г. и покинул свой пост досрочно после резонансного инцидента с выборами в Барвихе. С прошлого года занимал должность помощника-референта Брынцалова.

В конце апреля 2016 г. ЦИК выявил нарушения со стороны муниципального избиркома Барвихинского сельского поселения Одинцовского района, где были отменены выборы в совет депутатов. 2 июня члены избирательной комиссии сельского поселения Барвихинское приняли решение о сложении полномочий. 22 июня председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что председатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов также написал заявление о сложении с себя полномочий. Мособлизбирком принял его отставку в тот же день.

Памфилова раскритиковала Мособлизбирком за тесное слияние избирательных комиссий с местными властями: в ТИКах до половины состава – сотрудники администраций округа, «это же полная смычка», возмущалась председатель ЦИК. В 2014 г. было отменено 39 решений региональных комиссий, подсчитала Памфилова, в основном по вопросам отказов в заверении списков кандидатов и регистрации кандидатов. «Это прямое применение админресурса и отказ в регистрации неугодных кандидатов», – заявила Памфилова.