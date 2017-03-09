Работающим в ООН малазийцам разрешили покинуть КНДР

Через два дня после того как Пхеньян запретил выезд находящимся в КНДР гражданам Малайзии, Северную Корею покинули два сотрудника ООН – граждане Малайзии. Это сообщает CNN со ссылкой на представителя ООН. На момент введения ограничения в КНДР было 11 граждан Малайзии, девять из них – сотрудники посольства и их родственники.

Мужчина и женщина из Малайзии, сотрудники Всемирной продовольственной программы ООН, прилетели из КНДР в Пекин 9 марта, сообщили в ООН.

МИД Северной Кореи объяснил запрет на выезд необходимостью обеспечить безопасность северокорейских дипломатов и иных граждан, находящихся в Малайзии, сообщило ранее государственное агентство ЦТАК. Запрет будет действовать, пока не «разрешится справедливо» произошедший в Малайзии «инцидент» и не будет полностью обеспечена безопасность дипломатов и граждан КНДР в Малайзии.

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак решительно осудил запрет Пхеньяна и заявил, что, по сути, КНДР удерживает граждан Малайзии в заложниках (цитата по АР). Руководство Малайзии ввело аналогичный запрет в отношении северокорейских дипломатов и чиновников дипмиссий.

Отношения двух стран испортились после того, как в аэропорту Куала-Лумпура был убит старший брат лидера КНДР Ким Чен Нам, Пхеньян стал выражать протесты против расследования этого убийства, так что в результате из Малайзии был выслан северокорейский посол.

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