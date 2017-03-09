ЕС 15 марта продлит санкции против 146 граждан РФ и Украины – ТАСС

Евросоюз 15 марта продлит на полгода санкции против 146 граждан России и провозглашенных республик юго-востока Украины, а также 37 организаций. Об этом ТАСС сообщил европейский дипломатический источник. По данным собеседника агентства, ЕС продлит ограничительные меры на шесть месяцев.

Последний раз черный список для России продлевался на полгода 15 сентября. Тогда в него входили 146 человек, включая представителей властей РФ, российских политиков, бизнесменов и силовиков, а также руководителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В перечень внесены 37 организаций, в том числе все известные военные и политические структуры ДНР и ЛНР, с которыми европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие бы то ни было отношения. Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в ЕС, а их активы в случае обнаружения таковых в европейских банках подлежат замораживанию.