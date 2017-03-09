Двух депутатов от ЛДПР не пустили в Германию из-за санкций

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и председатель думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев из-за санкций не смогли полететь в Бонн на встречу с руководством Международного паралимпийского комитета (МПК). «Немецкая сторона отказала во въезде мне и депутату Дегтяреву в связи с тем, что мы находимся в санкционном списке, несмотря на то что приглашение было от немецкой стороны», – сказал Лебедев «Интерфаксу».

Вместо них в Германию поехали первый зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов, зампред комитета Валерий Газзаев и депутат, вице-президент Паралимпийского комитета России Олег Смолин. Ранее предполагалось, что в делегацию войдут представители всех четырех думских фракций.

«В рамках комитета принято решение налаживать контакты со всеми международными организациями, помочь отрегулировать отношения, высказать свою позицию. В ближайшее время делегация Госдумы поедет в штаб-квартиру Международного паралимпийского комитета в Бонне. В нее войдут представители всех четырех фракций, мы постараемся наладить диалог с Международным паралимпийским комитетом», – сказал Вячеслав Фетисов.

Ранее рабочая группа МПК по восстановлению членства Паралимпийского комитета России (ПКР) не рекомендовала возвращать его в состав МПК.

В августе 2016 г. МПК приостановил членство ПКР после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.