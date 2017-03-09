Путин может принять в Москве Николя Саркози

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин может принять экс-президента Франции Николя Саркози, который приехал в Москву. «Его (Саркози. – ТАСС) пребывание здесь никоим образом не осуществляется по линии Кремля или по линии официальных властей, насколько нам известно, он здесь абсолютно с частной поездкой», – цитирует Пескова ТАСС.

Сказать точно, состоится ли встреча Путина и Саркози, он пока не может. «Мы будем уточнять, все будет зависеть от графика президента», - сказал чиновник.

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 г. После поражения на президентских выборах в 2012 г. он не раз посещал Россию и частным образом встречался с Путиным для поддержания добрых отношений. Он призывал к отмене антироссийских санкций, критиковал политику Олланда в отношении России, настаивая, что с Москвой нужен диалог и сотрудничество, но и напоминал России о ее ответственности в качестве мировой державы. Из новой предвыборной гонки он выбыл, проиграв осенью 2016 г. праймериз партии «Республиканцев».