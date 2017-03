Министр иностранных дел Канады ответила на публикации о сотрудничестве ее деда с нацистами

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что в России распространяют клеветнические материалы о том, что ее дед Михаил Хомяк сотрудничал с нацистами в оккупированной Польше. «Не думаю, что это секрет, - цитирует ее слова Washington Post. - Американские чиновники открыто говорили, и даже Ангела Меркель открыто говорила, что Россия совершала попытки по дестабилизации западных демократий, не думаю, что будет сюрпризом, если вдруг окажется, что такие же усилия принимались против Канады».

После назначения Фриланд министром в январе 2017 г. пропутинские сайты, вроде the Russian Insider и the New Cold War, стали распространять публикации о Хомяке, пишет Washington Post. В качестве типичного заголовка она приводит «Нацистский скелет в семейном шкафу». В статьях говорится, что Хомяк в оккупированном Кракове издавал украиноязычную газету, печатавшую нацистскую пропаганду. После войны Хомяк перебрался в Канаду, стал видным представителем украинской диаспоры в Альберте, умер в 1984 г.

Бывший посол Канады в России Джереми Кинсман считает, что за публикациями стоят статьи работающего в Москве журналиста Джона Хелмера. Дипломат назвал его известным сторонником теорий заговора.

Представитель российского посольства в Оттаве Кирилл Калинин заявил, что не может подтвердить или опровергнуть сообщения о деде Фриланд, но напомнил, что Москва категорически осуждает нацизм и считает, что нацисты и коллаборационисты заслуживают единодушного осуждения. Но ранее он говорил Globe and Mail, что Фриланд избегает прямого ответа на вопрос, что ее дед делал в Кракове во время Второй мировой войны, отмечает Washington Post.

Пресс-секретарь министра Алекс Лоуренс от комментариев для Washington Post отказался. Канадской Globe and Mail он сказал, что Фриланд поддерживает усилия своего дяди Джей. Пи. Химки, известного историка, специалиста по холокосту, ранее работавшего в университете Альберты, который начал работу по изучению деятельности Хомяка в Кракове. Химка подчеркивал, что Хомяк работал в редакции Krakivski Visti, выпускавшей антисемитские материалы, но ни один из них не подписывал. Globe and Mail утверждает, что Фриланд в последние годы знала все о работе деда.

Ottawa Citizen из украинского архива провинции Альберта извлекла дело Михаила Хомяка, из которого следовало, что он издавал Krakivski Visti во время войны сначала в Кракове, потом в Вене, когда Польшу освободили советские войска. Эта газета была отнята у владельцев-евреев и использовалась как рупор пропаганды нацистами, пишет Citizen. По оценке Музея холокоста в Лос-Анджелесе, редакционная политика издания сводилась к продвижениию политики Гитлера среди украинскоговорящей аудитории, слухов о мировом еврейском заговоре, а массовые убийства евреев в нем замалчивались. Был ли Хомяк коллаборационистом в этой ситуации? Да, считает Ottawa Citizen.