Суд отстранил Игоря Пушкарева от должности мэра Владивостока

Басманный суд Москвы отстранил Игоря Пушкарева от должности мэра Владивостока в связи с обвинением в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе. «Басманным судом Москвы было рассмотрено ходатайство следственных органов о временном отстранении Пушкарева от должности главы города Владивосток. По итогам рассмотрения данное ходатайство было удовлетворено», — сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

О задержании мэра Владивостока стало известно 1 июля 2016 г. Ему и директору предприятия «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Из материалов дела следует, что Лушников признал вину и дал показания на Пушкарева. Бывший мэр Владивостока вину категорически отрицает, но заявляет о готовности сотрудничать со следствием. Фигурантом дела также является родной брат Пушкарева Андрей, он находится под домашним арестом. Срок предварительного следствия в отношении троих фигурантов продлен до 31 мая 2017 г.