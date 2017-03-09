Путин одобрил уголовную ответственность для создателей «групп смерти»

Президент России Владимир Путин назвал преступниками создателей сайтов, пропагандирующих самоубийства. «В информационной сфере появилась еще одна угроза, о которой я бы хотел сказать отдельно. Это распространение сайтов, пропагандирующих суицид. Преступники – а иначе их не назовешь, можно было бы назвать, если бы не публичное выступление, – прежде всего нацелены на подростковую и молодежную аудиторию, на детей с неокрепшей психикой, находящихся в трудной жизненной ситуации», – заявил президент во время выступления на расширенной коллегии МВД.

Путин также поддержал инициативу депутатов Госдумы по введению уголовной ответственности за организацию «групп смерти» или создание сайтов, склоняющих к суициду. Он призвал правоохранительные органы активно пресекать действия хозяев, создателей и администраторов подобных сайтов, назвав их деятельность деструктивной и преступной.