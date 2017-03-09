В МЧС объяснили изменение графика отправки гуманитарной помощи на Донбасс

С апреля МЧС будет отправлять в непризнанные республики востока Украины по одному гуманитарному конвою в месяц. Это сообщил «Интерфаксу» замминистра по чрезвычайным ситуациям России Владимир Артамонов. В феврале МЧС отправило на Донбасс две колонны с грузами.

По словам чиновника, изменение графика связано с «достаточностью удовлетворения тех заявок, которые идут по юго-востоку Украины, и уже более понятно выстроена схема их потребности: в основном это продукты питания, медикаменты, прошлый конвой - это было детское питание».

Следующая партия помощи будет отправлена в Донецк и Луганск 27 апреля.

Последняя, 61-я по счету, автоколонна выезжала в Донбасс 28 февраля.