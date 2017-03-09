США разместили в Сирии 400 морских пехотинцев – СМИ

США направили в Сирию 400 морских пехотинцев. Об этом сообщило американское командование международной коалиции против группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), пишет «Интерфакс» со ссылкой на арабское издание «Аль-Масдар».

В сообщении уточняется, что американские морские пехотинцы в настоящий момент готовят свои передовые позиции на севере провинции Ракка для помощи отрядам оппозиционного курдско-арабского альянса «Сирийские демократические силы» в их операциях по освобождению Ракки.

Ранее агентство Associated Press сообщало со ссылкой на источники, что Пентагон передислоцировал в этот регион около 200 морских пехотинцев и тяжелую артиллерию для помощи сирийской оппозиции в будущей операции по освобождению города Ракка - оплота ИГ.