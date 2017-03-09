Путин пригласил Меркель посетить Россию

Президент Владимир Путин пригласил посетить Россию канцлера Германии Ангелу Меркель и президента страны Франка-Вальтера Штальмайера, передает «Интерфакс».

«Мы ждем с визитом госпожу федерального канцлера, прошу передать ей самые лучшие пожелания», - сказал российский лидер на встрече с министрами иностранных дел России и ФРГ Сергеем Лавровым и Зигмаром Габриэлем.

«Надеюсь, что представится возможность для ее приезда, и я думаю, что федеральный президент также собирается приехать», - ответил Габриэль.

«Будем рады видеть и господина президента, имея в виду добрые отношения, которые сложились за время его работы в качестве министра иностранных дел ФРГ», - сказал ему Путин.