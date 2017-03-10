МИД: Украина не обосновала в Международном суде ООН обвинения в адрес России

Украина использует Международный суд ООН в Гааге для озвучивания политизированных обвинений, выходящих за пределы юрисдикции суда, считают в Москве. Это говорится в комментарии российского МИДа о слушаниях в этом суде по иску Украины, которая требует привлечь Россию к ответственности за поддержку сепаратистов на Донбассе и за расовую дискриминацию нероссийских общин в Крыму.

В суде Россия изложила свою позицию, указав на политизацию Киевом процесса. Также российская сторона привела «доказательства того, что Украина не обосновала надлежащим образом свои претензии, а также не изложила объективную картину ситуации на Юго-Востоке Украины и в Крыму», говорится в комментарии министерства.

После слушаний в Международном суде пройдет обсуждение дела.

Киев считает, что Россия должна нести ответственность за нарушение конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Иск был подан в 2016 г.