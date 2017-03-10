Полиция разыскивает мужчин, расстрелявших кафе в Базеле

В Швейцария полиция разыскивает двоих мужчин, которые устроили стрельбу по посетителям кафе в Базеле. Как сообщает le Matin со ссылкой на данные городской прокуратуры, два человека убиты, еще один тяжело ранен. Стрелявшие скрылись. Их мотивы неясны.

Нападение было совершено на Café 56 примерно в 20.15 четверга по местному времени. Кафе находится на углу улиц в преимущественно жилом квартале. По предварительным данным прокуратуры, двое мужчин вошли в кафе и начали стрелять. В полицию о случившемся сообщил прохожий. Стрелявшие затем бежали в направлении железнодорожного вокзала.

Полиция призвала всех, кто знает о нападении или о местонахождении подозреваемых, выйти на связь. На утро пятницы свежих новостей от следствия не было, прокуратура обещала сделать заявление для прессы в течение дня, сообщает Bazoline.ch.