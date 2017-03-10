МВД Германии фиксирует снижение притока беженцев в страну

С начала года в Германию прибыли около 29 000 соискателей убежища, сообщает МВД страны. В основном это беженцы из Сирии, Ирака и Эритреи и Афганистана, передает Deutsche Welle. В 2016 г. только в феврале в ФРГ въехали более 60 000 соискателей убежища.

Ранее министр внутренних дел Томас де Мезьер говорил, что поток мигрантов снизился после закрытия «балканского маршрута», по которому мигранты нелегально перемещались в Западную Европу, а также благодаря договоренности с Турцией, достигнутой во II квартале 2016 г.

Также сократился приток выходцев из Алжира, Марокко и Туниса. Эти страны в ФРГ могут признать странами безопасного происхождения.