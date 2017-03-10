В Стамбуле разбился вертолет с россиянами на борту

В результате крушения вертолета в Стамбуле погибли пять человек, сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на представителя властей. По его данным, четверо погибших — граждане России.

Вертолет Sikorsky S-76 принадлежал группе компаний Eczacibasi. Он упал на автодорогу в районе Бююкчекмедже. Вертолет вылетел из аэропорта «Ататюрк» и потерпел крушение через шесть минут после взлета. На его борту находились семь человек — два пилота, представитель компании и иностранные гости.

Газета Yeni Shafak назвала имена погибших. По данным издания, это российские бизнесмены Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чурова и Елена Бадрага. Пятый погибший — гендиректор компании Vitra Tiles (входит в Eczacibasi) Салим Озен.

Как сообщает телеканал, причиной могли стать погодные условия — в момент крушения в регионе был сильный туман. По данным газеты Hurriyet, вертолет задел телевизионную вышку.

В интернете появилось видео с места крушения.