Малайзия официально подтвердила гибель старшего брата лидера КНДР

Мужчина, отравленный в международном аэропорту Куала-Лумпура в феврале, действительно был Ким Чен Намом, старшим братом лидера КНДР Ким Чен Ына, заявил шеф полиции Малайзии Халид Абу Бакар. Как была установлена личность убитого, он не уточнил. Reuters отмечает, что официально имя погибшего было названо впервые, до этого в официальных заявлениях и документах он указывался как выходец из КНДР.

При убитом был паспорт на другое имя - Кима Чхоля.

У Ким Чен Нама была семья в Макао, где он проживал. СМИ сообщали, что его сын мог приехать в Малайзию за телом отца и для опознания, но официально эти сообщения не подтвердились. Молодой человек 8 марта выложил видеообращение на Youtube, в котором сообщил, что он, его мать и сестра находятся в безопасности.