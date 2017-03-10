Верховный суд объяснил отмену обвинительного приговора Дадину

Верховный суд объяснил отмену обвинительного приговора Ильдару Дадину. Опубликована мотивировочная часть этого решения.

По мнению суда, в декабре 2014 г. Дадин был задержан и ему была вменена статья о неоднократных нарушениях на уличных акциях до того, как вступили в силу постановления о его административной ответственности за нарушения правил проведения массовых мероприятий в августе, сентябре и декабре того года. В силу они вступили только в марте 2015 г.

Таким образом, на момент возбуждения дела не было вступивших в законную силу постановлений о трехкратном нарушении порядка на митингах в течение 180 дней. Следовательно, не было оснований утверждать о неоднократных нарушениях, которые являются одним из императивных признаков состава преступления по статье 212.1 УК. За отсутствием состава преступления обвинительный приговор был отменен.