Бывшего заместителя главкома Внутренних войск обвинили в крупной взятке

Бывшему заместителю главкома Внутренних войск (ВВ) МВД России генерал-лейтенанту Вячеславу Варчуку предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере по предварительному сговору организованной группой (ч. 6 ст. 290 УК) - на сумму 10 млн руб. - в период, когда он еще был в должности заместителя главкома ВВ, до появления Росгвардии», - сказал собеседник агентства. Максимальная санкция этой части статьи - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом или без такового.

По данным источников, Варчука задержали 3 марта, а 5 марта Московский гарнизонный военный суд выдал санкцию на арест генерала на два месяца. Вторым фигурантом этого дела он назвал бывшего зама Варчука Александра Костина, занимавшего должность замначальника финансового управления ВВ МВД. Он обвиняется в том, что за взятку в 10 млн руб. обещал выделить дополнительно 250 млн руб. для финансирования управления связи ВВ МВД. «В настоящее время следствие устанавливает, кому и сколько из этих 10 млн руб. досталось в качестве взятки», - отметил собеседник агентства.

Агентство пока не располагает официальной информацией об этом уголовном деле.

6 марта «Коммерсантъ» написал об аресте Костина. По данным издания, офицер своей вины не признает. «Как следует из материалов дела, переговоры о возможности выделения дополнительных денежных средств управлению связи внутренних войск с неким Александром Гостевым полковник Костин вел с конца 2015 г. Взятку Александр Гостев, проходящий по делу свидетелем, как считают в 51-м военном следственном отделе СКР, передавал обвиняемому А.Костину частями с декабря 2015 по февраль 2016 г.», - писал «Коммерсантъ».

Генерал-лейтенант Варчук с 2002 г. курировал в ведомстве финансово-экономическую работу и возглавлял профильное управление главкомата. Воинское звание «генерал-лейтенант» ему присвоили в 2011 г.