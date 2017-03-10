Трасса Симферополь – Севастополь оказалась частично перекрыта оползнем

Движение на участке трассы Симферополь - Бахчисарай - Севастополь частично ограничено в сторону Севастополя из-за оползня. Планируется проведение срочного ремонта, заявили в пресс-службе правительства Севастополя.

«Установлена динамика оседания склона, и она прогрессирует. Видно, что дорожное полотно разрывается, трещины образуются и на недавно уложенном покрытии. Устанавливаются маяки», - рассказал о ситуации директор Севавтодора Виталий Узлов.

Движение машин по направлению в Севастополь (подъем от села Фруктовое к Мекензиевым горам) запрещено с вечера 9 марта. По направлению из города оно осуществляется по одной полосе.

13 марта состоится экстренное совещание комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций.