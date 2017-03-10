Ходорковский предложил Трампу обсудить с Путиным плавную передачу власти в России

Бывший руководитель ЮКОСа, учредитель «Открытой России» Михаил Ходорковский написал статью для The Wall Street Journal. Согласно В тексте говорится о том, что президент США Дональд Трамп имеет возможность «начать деловой разговор с Путиным» о такой важной проблеме, как спокойная передача власти в России, «без ненужных конфликтов внутри и за пределами России».

«Диалог обязательно должен коснуться некоторых неприятных аспектов реальности. Путин хотел бы посредством международных договоров сохранить и официально закрепить свои «достижения» в Европе: завоевание Крыма и нейтральный статус для Украины и других государств, которые, как считает Путин, лежат в законной сфере влияния России», - рассуждает оппозиционер.

По его мнению, желание таких уступок может подтолкнуть российского президента к обсуждению вопроса его ухода из власти, пока Трамп находится в Белом доме.

При других вариантах, «если Путин будет думать над тем, как остаться у власти», США ему необходимы только для одной цели – сыграть роль «безопасного противника». Ходорковский считает, что такая тактика позволит российскому лидеру «сплачивать россиян вокруг себя, зная при этом, что Америка не представляет фактической опасности».

«Ожидать иного подхода от Путина значит самообольщаться, что в конечном итоге дорого обойдется. Если предложенные Путиным уступки не будут выгодны для Америки, Вашингтону нужно будет признать, что единственная остающаяся ему политика в отношении Кремля это сдерживание а-ля «холодная война», с четко определенными параметрами», - считает Ходорковский.

В статье автор также пишет, что период, в течение которого возможен диалог на данные темы с Путиным, будет очень коротким. «Импульсивность Трампа прекратилась, прежде чем дело дошло до личных нападок на Путина. Такая нетипичная сдержанность ужаснула многих западных «ястребов» по отношению к России. Однако может оказаться, что подход Трампа – лучше», - заключил Ходорковский.