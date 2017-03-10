Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью россиян при крушении вертолета в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования родственникам и близким погибших в крушении вертолета под Стамбулом, на борту которого находились россияне. «Хочу выразить соболезнования семьям всех погибших – как семьям в России, так и в Турции. Господину президенту и делегации, пользуясь случаем, выражаю соболезнования», – заявил турецкий лидер на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.

Число погибших в результате крушения вертолета возросло до семи. Ранее сообщалось, что погибли пять пассажиров, а двое пилотов были отправлены в больницу. Как сообщает NTV, все находившиеся на борту люди погибли. МИД России подтвердил, что в вертолете находились четверо граждан России, еще трое – граждане Турции.