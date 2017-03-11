ООН предупредила о крупнейшем с 1945 года гуманитарном кризисе

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайен заявил, что мир стоит на пороге крупнейшего с 1945 г. гуманитарного кризиса.

«Это критический момент в истории человечества. Уже в самом начале 2017 г. мир стоит на грани крупнейшего с момента создания ООН гуманитарного кризиса. Более 20 млн человек по всему миру голодают. Если мир не скоординируется и не предпримет общих шагов, люди попросту умрут от голода. Многие будут страдать и умирать от сопутствующих болезней», – приводит ВВС слова О’Брайена.

По данным ООН, уже в этом году от голода могут умереть около 1,4 млн детей. Наиболее остро проблема стоит в Йемене, Сомали, Южном Судане и Нигерии. ВВС отмечает, что в Йемене каждые 10 мин. умирает как минимум один ребенок от болезней, которые человечество научилось лечить.

О’Брайен также отметил проблему беженцев, которые из-за нехватки продовольствия и болезней переселяются в другие страны, принося нестабильность в разные регионы мира.

По его словам, чтобы предотвратить катастрофу, необходимо к июлю найти $4,4 млрд. В феврале у ООН на решение этой проблемы было лишь $90 млн.