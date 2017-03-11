Россия и США обсудили создание канала связи на уровне генералов

Представитель Комитета начальников штабов ВС США Грегори Хикс сообщил, что Москва и Вашингтон обсудили создание нового канала связи по Сирии на уровне генералов.

Хикс рассказал, что стороны провели рабочее обсуждение данного вопроса, которое позволило «обменяться первоначальными мыслями насчет того, каким образом может быть установлен такой канал в целях дальнейшего снижения риска конфронтации» в Сирии.

Он не уточнил, когда именно, где и с чьим участием прошел первый раунд дискуссий относительно создания нового канала связи.