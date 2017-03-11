Вмешательство России в выборы в США расследует секретный отдел ФБР – CNN

Расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США занимается сверхсекретный отдел ФБР, передает CNN со ссылкой на источники. Как сообщил собеседник телеканала, к расследованию привлечены 15-20 человек.

По данным канала, власти поручили отделу ФБР провести тщательное расследование. В частности, агенты изучают подробности встреч российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка с людьми из ближайшего окружения Дональда Трампа. Задача следователей – установить, насколько эти встречи вредили национальным интересам США.

CNN отмечает, что обычно этот отдел ФБР занимается защитой американских секретов, технологий, разоблачает шпионов и противодействует киберугрозам. В частности, он разоблачил российского шпиона, работавшего в банке в Нью-Йорке.