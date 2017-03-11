Путин на следующей неделе проведет переговоры с президентом Молдавии

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет переговоры с молдавским коллегой Игорем Додоном. «Ведется подготовка к визиту», – отметил Песков.

Ранее Додон говорил, что собирается с визитом в Москву 16-18 марта. «Я продолжу поездки в Москву и буду продвигать интересы нашей страны, работать над укреплением стратегического партнерства с Российской Федерацией», – говорил он.

В пятницу Додон раскритиковал парламент и правительство страны за то, что они вручили ноту протеста послу России в Кишиневе, выразив недовольство досмотром молдавских чиновников при въезде на российскую территорию.