Премьер Нидерландов считает чрезмерной реакцию Турции на инцидент с самолетом

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает чрезмерной реакцию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на то, что Амстердам не разрешил приземлиться самолету турецкого министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в Роттердаме.

«Я понимаю, что они разозлились, но это уже чересчур», – сказал Марк Рютте.

Премьер добавил, что не считает правильным, когда «турецкие министры ведут кампанию в Нидерландах среди голландцев». При этом он отметил, что считает важным сохранить хорошие отношения с Турцией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после отказа во въезде назвал власти Нидерландов фашистами, а произошедшее – отголосками нацизма и пригрозил Амстердаму санкциями.