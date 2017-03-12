Власти Грузии заявили о значительном ущербе от беспорядков в Батуми

Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе сообщил, что в результате ночных беспорядков в Батуми инфраструктуре причинен значительный ущерб. Кроме того, в районе, где происходили беспорядки, было сожжено минимум 10 автомобилей.

«Создана специальная комиссия, и в ближайшее время мы будем знать точные размеры ущерба», – сказал Патарадзе.

Беспорядки в Батуми начались вечером 11 марта после того, как полиция задержала шестерых местных граждан. Участники стихийно собравшегося митинга пытались ворваться в здание управления полиции Аджарии в Батуми. Спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы помешать им.

В результате произошедшего пострадали 33 человека, в том числе 15 сотрудников правоохранительных органов. Полиция задержала 40 участников беспорядков, пишет грузинское онлайн-издание netGazeti.

Секретарь Совета национальной безопасности Грузии Давид Раквиашвили поручил тщательно проанализировать причины беспорядков, которые начались с незначительного инцидента. По его словам, сейчас ситуация в Батуми стабильная.

На место происшествия выехал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Он намерен на месте ознакомиться с ситуацией и провести встречи с представителями руководства Аджарской Автономной Республики и правоохранительных органов.