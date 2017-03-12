На Гаити автобус въехал в толпу уличных музыкантов

На Гаити автобус въехал в толпу пешеходов, сообщает телеканал Sky News. В результате инцидента погибли как минимум 34 человека, еще около 15 получили ранения.

ДТП произошло в 150 км к северу от столицы Гаити. Сначала водитель превысил скорость и сбил двух человек, один из которых скончался. Пытаясь скрыться с места происшествия, он въехал в толпу уличных музыкантов. Водитель задержан и доставлен в полицейский участок.

Отмечается, что музыканты принимали участие в параде, они шли по улице и играли на традиционных музыкальных инструментах.