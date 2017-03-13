Офицеров ФСБ обвиняют в хищении 3 млрд рублей – «Коммерсантъ»

Экс-командир спецгруппы «Вымпел», бывший гендиректор ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» при Минпромторге Владимир Подольский, а также бывший советник министра, начальник отдела управления «П» службы экономической безопасности ФСБ полковник Сергей Горбунов и его сестра, бухгалтер ОАО «Авиазапчасти» Татьяна Литягина предстали перед московским гарнизонным военным судом. Как пишет «Коммерсантъ», им инкриминируется «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие полагает, что летом 2012 г. Подольский, Горбунов и Литягина фиктивно устроили на работу во ФГУП, охраняющий объекты ядерной, химической и военной промышленности, некоего Владимира Белого. Он формально числился советником Подольского, сам того не зная. За полтора года работы Белому начислили зарплату в 3,3 млн руб. Об этом он узнал случайно, зайдя в личный кабинет на сайте ФНС. Правоохранительные органы уверены, что этими деньгами распорядились обвиняемые. Те вину не признают.

Литягина, ранее написавшая явку с повинной, утверждает, что деньги достались главному бухгалтеру «Авиазапчастей» Светлане Буке и что именно она просила устроить Белого во ФГУП. Литягина утверждает, что брат с трудоустройством помочь не смог и перенаправил ее к Подольскому, который встретился с кандидатом и в итоге назначил его своим советником, официально зачислив его на работу. Бука сейчас находится под домашним арестом по обвинению в хищении 170 млн руб. из компании «Авиазапчасти».

Знакомые офицеров говорят, что их могли подставить. Они отмечают, что за время службы Подольский руководил и участвовал в десятках спецопераций, в том числе по освобождению заложников и ликвидации террористов, за что удостоился боевых наград. В активе Горбунова – раскрытые преступления, в том числе выявление хищения бюджетных средств на 60 млрд при реализации гособоронзаказа. Из них в бюджет удалось вернуть 23 млрд руб.