МВД Германии высказалось против агитационных мероприятий турецких министров

Агитации турецких политиков не место в Германии, заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер. Как передает Deutsche Welle, он сказал это в программе Bericht aus Berlin телеканала ARD. Министры правительства Турции собирались проводить в городах Германии встречи с проживающими там турецкими избирателями перед проведением 16 апреля референдума о переходе от парламентской к президентской республике. После отказа в проведении ряда таких мероприятий руководство Турции обвинило Германию и Нидерланды в нацизме.

Де Мезьер напомнил, что в самой Турции существует норма, согласно которой проведение политических агитационных кампаний за рубежом запрещено, однако, чтобы обойти это правило, политики часто стараются не связывать свои выступления с предстоящими в стране голосованиями. Лично он «в политическом плане категорически против» подобных мероприятий в Германии. Он добавил, что границы дозволенного четки и детально прописаны в Уголовном кодексе Германии. По словам де Мезьера, «всему есть предел», а «лица, которые оскорбляют или дискредитируют Германию или ее основной закон, подлежат судебному преследованию».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ее правительство не против участия турецких министров в публичных массовых мероприятиях на территории Германии, но такое участие должно быть заявлено надлежащим образом, передает ВВС. Слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который сравнил запрет акций с действиями нацистов, она назвала неприемлемыми.

Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле заявил, что Турция разрушила основу для дальнейшего укрепления сотрудничества.

После того как Нидерланды отказали в посадке самолету главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который собирался встретиться с турецкими избирателями в Роттердаме, а затем в Роттердаме была остановлена министр социальной политики Турции и выдворена из страны, Эрдоган обвинил и Нидерланды в нацизме. Премьер-министр Марк Рютте заявил, что руководство Турции должно извиниться, а если оно продолжит в том же духе, Нидерланды рассмотрят ответные меры.

Премьер-министр Дании Ларс Локке Расмуссен отложил запланированную встречу с Эрдоганом в связи с «атакой» Анкары на Голландию, а также заявил, что озабочен тем, что в Турции принципы демократии находятся под сильным давлением.

В Швеции в воскресенье акция в поддержку Эрдогана с участием министра сельского хозяйства Турции была отменена по требованию владельца площадки, на которой планировалось мероприятие, сообщает ВВС со ссылкой на неназванные СМИ. МИД Швеции отмежевался от этого решения и предложил провести акцию в каком-либо другом месте.

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что властям Турции нежелательно проводить мероприятия в Австрии, поскольку это может усилить напряженность в этой стране и помешать интеграции приезжих.