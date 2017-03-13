Путин позвал гроссмейстера Карякина в Общественную палату

Президент Владимир Путин предложил вице-чемпиону мира по шахматам 2016 г. Сергею Карякину войти в Общественную палату (ОП). Гроссмейстер 13 марта опубликовал в Twitter фотографию этого письма, датированного 21 февраля.

21 февраля сайт Кремля сообщил, что Путин направил такие приглашения 40 кандидатам, им предложено войти в ОП по «президентской квоте». Ответ они должны были дать в течение 30 дней. Имена кандидатов там не были указаны.

Карякин в 2016 г. в матче за звание чемпиона мира по шахматам на тай-брейке уступил норвежцу Магнусу Карлсену.