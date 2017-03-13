В Париже начался новый суд над Карлосом Шакалом

В Париже начался процесс над 67-летним экстремистом Карлосом Шакалом – Ильичом Рамиросом Санчесом по делу о теракте 1974 г. в Латинском квартале, сообщает АР. Санчес уже отбывает пожизненное заключение во Франции за убийство трех человек и серию терактов, совершенных в интересах палестинских и коммунистических группировок. Сейчас его обвиняют в подрыве ручной гранаты 15 сентября 1974 г. в торговом центре Drugstore Publicis, там погибли два человека и были ранены еще 34. Признание его виновным может обернуться для него третьим пожизненным сроком, отмечает АР. Судебный процесс должен продлиться три недели, сообщает Figaro. Его интересы представляет его жена Изабель Кутан-Пейре, они поженились уже в тюрьме.

Санчес уже заявил о невиновности и о непричастности к этому взрыву. АР напоминает, что дело так долго шло до суда, потому что сначала следствию не хватало доказательств против «Шакала». Это самое раннее преступление, в котором власти Франции обвиняют террориста.