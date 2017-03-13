Правительство одобрило вхождение югоосетинских вооруженных сил в состав российских

Правительство России одобрило проект соглашения с Южной Осетией о вхождении отдельных подразделений вооруженных сил этой страны в состав российских вооруженных сил и представило его президенту для подписания.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В начале марта находившийся в Цхинвале начальник управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, Южной Осетией и Абхазией Олег Говорун сообщил, что в ближайшее время будет подписано дополнительное соглашение к Договору о союзничестве и интеграции Южной Осетии с Россией, касающееся линии обороны. Он отметил, что документ проходит последнее согласование.