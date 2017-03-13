Гендиректора издателя «Профиля» Фельдмана подозревают в вымогательстве $200 000

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест руководителя издательского дома «ИДР-формат» и гендиректора Можайского полиграфического комбината Евгения Фельдмана, обвиняемого в вымогательстве $200 000.

Следствие просило о заключении Фельдмана под стражу, но суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 1 мая. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Пылина. Она уточнила, что судебное заседание прошло 10 марта.

Фельдману предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере).

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что Фельдман был задержан в Москве за вымогательство крупной суммы денег у представителей группы «Сумма». По данным источника, он был задержан с поличным на прошлой неделе, однако известно об этом стало только 13 марта.