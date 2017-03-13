Песков прокомментировал выбор участницы «Евровидения-2017»

В Кремле не видят ничего провокационного в выборе российской участницы на конкурс «Евровидение» Юлии Самойловой.

«Я бы вовсе не стал употреблять таких слов, как провокация, это выбор российского телеканала, который направляет туда участника. Поэтому ничего провокационного мы здесь не видим», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также прокомментировал сообщение о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) проверит данные о посещении Самойловой Крыма. В случае если эта информация подтвердится, в СБУ пообещали не пустить певицу на территорию страны.

Песков отметил, что Украина как страна-организатор «Евровидения» должна следовать правилам конкурса». В Крыму бывали все, практически нет, наверное, людей, которые не бывали в Крыму. Это все-таки международный конкурс, и страна – организатор конкурса, наверное, должна следовать тем правилам, по которым этот конкурс проводится», – сказал Песков.

Представитель Кремля отметил недопустимость политизации «Евровидения». «Однозначным, безусловно, является желание избежать какой-либо политизации "Евровидения". Мы считаем это абсолютно недопустимым с точки зрения перспектив развития этого международного конкурса», – сказал пресс-секретарь. При этом он воздержался от оценок, стал ли конкурс уже политизированным.