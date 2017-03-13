В Москве зафиксировано превышение нормы сероводорода

В ночь на понедельник автоматические станции мониторинга зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в нескольких районах на юго-востоке столицы.

Как сообщает «Мосэкомониторинг», в районе Люблино (ул. Совхозная) предельно допустимая концентрация максимально разовая (ПДК м.р.) сероводорода была превышена в 1,84 раза.

Другая станция в Люблино, расположенная на улице Головачева, фиксировала превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 1,1-1,6 раза.

Кроме того, в ночные часы было зафиксировано превышение уровня сероводорода в районе Капотня (1,13-1,34 ПДК м.р.) и в Рязанском районе (1,15-1,45 ПДК м.р.).

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в понедельник на заседании коллегии ведомства заявил, что москвичи стали реже жаловаться на выбросы московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), расположенного на юго-востоке города. По его оценке, экологическая ситуация в районе Капотня существенно улучшилась.

Выброс сероводорода в Москве в начале января привел к возбуждению уголовного дела. Прокуроры провели проверку в связи с появившимся резким запахом в ряде районов столицы 4-5 января и завели дело о нарушении правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, повлекшем загрязнение и иное изменение природных свойств воздуха.