Рост бюджета НАТО в 2016 году стал максимальным в истории

Рост бюджета НАТО в 2016 г. стал максимальным в истории. Доля США при этом в бюджете НАТО в прошлом году составила 45,9%. Об этом говорится в докладе по безопасности генерального секретаря организации Йенса Столтенберга.

Доля европейских государств и Канады в бюджете НАТО в 2016 г. составила 54,1%. «Рост оборонных расходов европейских государств в этом году впервые в истории составил 3,8%», - отмечается в докладе.

Генсек также заявил, что в прошлом году альянс провел 107 многонациональных учений, российские наблюдатели были приглашены на 10 из них. «Соблюдая наши обязательства, мы пригласили российских наблюдателей принять участие в 10 из них в Греции, Норвегии и Великобритании», - говорится в документе.

НАТО остается привержена развитию политического диалога с Россией для снижения риска роста военной напряженности. В 2016 г. проведено три заседания Совета Россия - НАТО на уровне послов «для обсуждения ситуации на Украине, мер военной транспарентности в Европе и ситуации в Афганистане», добавил он.