В столице Эфиопии жертвами обвала на свалке стали 50 человек

На окраине Аддис-Абебы произошел обвал на большой свалке мусора Коше. Число погибших достигло 50, еще десятки пропали без вести, сообщает ABC News. Медицинскую помощь получили 54 пострадавших, заявил представитель администрации местной больницы Соломон Бусса. Обрушение случилось в ночь на воскресенье. В понедельник там продолжаются спасательные работы, свалка оцеплена, у оцепления стоят родственники пропавших.

На этой свалке ежедневно работают сотни людей, которые перебирают мусор в поисках ценного. Там же люди и целые семьи селились в глиняных домиках. Женщина, прожившая в одной из таких хижин 11 лет, рассказала, что вечером в субботу услышала усиливающийся шум, отправила мужа узнать, что случилось, затем попыталась выйти с детьми, но оказалась под завалом и очнулась только в больнице. О судьбе своих близких она ничего не знает.

На эту свалку свозился мусор из столицы на протяжении последних 50 лет, примерно по 300 000 т в год. В последние два года там происходили небольшие обвалы, но тогда жертв было мало - два или три человека, говорят местные жители. В последнее время сброс мусора в Коше прекратился, но у новой свалки люди стали устраивать акции протеста, и мусор повезли обратно в Коше, отмечает АР.